Pirlo: “Nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità. Maldini mancherà”

Andrea Pirlo , tecnico della Sampdoria ed ex centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'allenatore dei blucerchiati ha parlato anche delle responsabilità che avrà Stefano Pioli in rossonero e dell'addio di Paolo Maldini . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Andrea Pirlo

"Nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini, perché non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini".