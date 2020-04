Pirlo: “Il calcio non mi manca. Ripresa campionati? Un casino”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette Instagram, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Andrea Pirlo insieme a Christian ‘Bobo’ Vieri. Tra ricordi e retroscena del passato, ecco le sue dichiarazioni.

“Se mi manca il calcio? No, zero. Ho smesso perché non avevo più voglia. Dolori alle ginocchia, sono andato in USA per questo. Esperienza a New York fantastica. Mi svegliavo la mattina e non avevo voglia di allenarmi. Non mi manca niente adesso, pronto a fare altro. So quello che voglio fare (allenatore, ndr)”.

Sulla ripresa di allenamenti, campionati e coppe: “Dovrebbero stare tre mesi in ritiro. Ripresa dura secondo me. Nessuno può uscire, anche magazzinieri e staff. Chiusi fino ad agosto, di fila, se non possono prendere contatti con altri… L’unico modo per non essere infettati è stare tutti insieme. Senza famiglia per tre mesi? Se ho capito, credo di sì. Bisogna vedere le squadre che non hanno il centro sportivo con l’albergo. Se uno si infetta, e ne basta uno, è finito tutto. Non so se è meglio finire il campionato, oppure ripartire bene la prossima stagione. O decide l’uefa e fanno una cosa unica, oppure… In Olanda il campionato è finito. L’uefa si è ribellata. Un bel casino”.

Vieri racconta: “Tu e Nesta che giocavate alla Playstation, io lì che guardavo e nessuno di voi che diceva una parola. Io andavo in camera di Gattuso, c’era Abbiati. E voi sempre zitti. Inzaghi con la bresaola…”.

Ancora Pirlo: “Quando Nesta si è fatto male al dito. Facevamo le corse per mangiare veloce e poi tornare a giocare. Ho sentito Rino e Nesta, Rino ha una barba lunghissima”.

