Pires: “Giroud e Ibrahimovic? Non vorrei essere nei panni degli avversari”

L'ex calciatore Robert Pires ha parlato dei calciatori del Milan, suoi connazionali, Mike Maignan e Olivier Giroud. Su quest'ultimo, inoltre, ha aggiunto una simpatica battuta che coinvolge anche Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Transfermarkt': "Giroud e Maignan faranno bene al Milan, che sarà uno dei favoriti per la vittoria del campionato. Olivier porterà molta esperienza e con Zlatan formeranno una coppia pericolosa. A pensarci bene, non vorrei essere nei panni dei difensori avversari".