Piquè: “La Superlega distrugge il calcio, favorisce solo i grandi club”

Renato Panno

Gerard Piquè, difensore del Barcellona, ha parlato del discusso tema della Superlega, scagliandosi contro il format di questa competizione. Queste le dichiarazioni rilasciate a Skybet: "Distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi. La Superlega è diventata qualcosa di molto politico qui in Spagna, la stampa è controllata da diverse persone che appoggiano il progetto, non è lo stesso nel Regno Unito dove tanti tifosi sono contrari. Secondo il mio punto di vista, così distruggi il calcio perché favorisci solo i grandi club".

"Non credo che Real Madrid, Barcellona e Juventus abbiano fatto la cosa giusta, anche se capisco perfettamente la loro posizione. Per i tifosi non credo che sia la cosa migliore".

Su Mourinho ai tempi del Real Madrid: "Ci furono conferenze stampa molto pesanti, ogni giorno aumentava la pressione e forse per questo ad un certo punto per Guardiola fu troppo. Non aveva niente a che vedere con il calcio, Mourinho entra nella testa dei giocatori e se ti dice che qualcuno ti odia, gli credi. Mi ricordo quando Iker Casillas non mi salutava in Nazionale". Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

