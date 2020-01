Pioli su Donnarumma: “Ci sta dando una grande mano, ma dobbiamo essere più solidi”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli, ai microfoni di ‘Milan Tv’, ha parlato dell’ottimo momento di forma vissuto da Gianluigi Donnarumma. Ecco cosa ha detto sul portiere rossonero: “Le due fasi di gioco comprendono tutti gli undici giocatori in campo. Non puoi fare la fase difensiva con giocatori che stanno a guardare e che non lavorano. Donnarumma ci sta dando una grande mano, ma dobbiamo fare in modo che non si metta così in risalto diventando ancora più solidi dietro perché, nelle ultime gare, abbiamo concesso qualcosa di troppo”. Intanto occhio al Tottenham che continua a spingere per Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android