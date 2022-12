Pioli: “Scudetto? Soddisfazione vedere passare la gente con le bandiere”

Intervistato da 'Sportmediaset' per 'I Re del calcio 2022', Stefano Pioli ha parlato dei festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Rimpianti? No, credo di aver fatto tutto. Credo che in quel giorno lì e in quello successivo di essermi goduto il momento. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo gioito con tutti i nostri tifosi che ci hanno regalato una giornata indimenticabile. Anche se veramente ho assaporato in modo più profondo la vittoria dello scudetto quando siamo tornati a Milano alle due di notte, fumavo un sigaro con mio figlio e vedevamo le persone passare con le bandiere. Lì ho capito cosa eravamo riusciti a fare". Amichevole PSV-Milan 3-0: le pagelle dei rossoneri.