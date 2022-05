Milan, Pioli: “Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa”

Stefano Pioli, tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto, ha parlato ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Sui complimenti più belli che ha ricevuto per lo Scudetto : "Quando i giocatori mi abbracciano mi fanno sentire la loro stima. Sono questi i complimenti più belli".

Pioli sul gruppo del Milan : "Certi risultati non arrivano a caso. Si è creata una grande empatia nel gruppo. Quando si creano certe dinamiche nello spogliatoio è più facile anche il lavoro per noi allenatori. I più esperti hanno aiutato i giovani, ma è stata fondamentale anche la leggerezza dei più giovani".

Sulle partite cruciali della stagione rossonera : “Sono due: sicuramente la rimonta nel derby, anche perché saremmo andati a tanti punti dall’Inter. Dopo la sconfitta in coppa Italia, la reazione a Roma con la Lazio è stato il momento di svolta”.

Sul suo staff: “Ho la fortuna di avere una squadra di collaboratori molto completo sotto tutti i punti di vista. Chiedo loro di darmi i dati delle singole partite. Ci sono tantissimi dati. Abbiamo fatto un nostro diario e ci concentriamo su quello. Non mi interessa il possesso palla, ma mi interessano la superiorità territoriale, le occasioni avute, i recuperi alti. I dati fisici ti dicono che delle coppie di giocatori possono rendere di più. Poi ci sono le sensazioni degli allenamenti, che sono fondamentali per capire il feeling del giocatore e allora provi a far giocare uno più lucido”.