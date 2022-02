Pioli spiega: “Rinnovi di contratto? Al Milan c’è una sola regola”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato del tema relativo ai rinnovi di contratto

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Pioli ha parlato anche del tema relativo ai rinnovi di contratto: "Credo che il club utilizzi un metodo, una regola che approvo totalmente, che è la regola della meritocrazia. Ti mette a disposizione tutto il meglio possibile, ti dà la possibilità di lavorare bene e poi ti giudica: se te lo meriti poi ti rinnova il contratto. Credo che questo valga sia per me che per i giocatori, è un aspetto importante sui cui bisogna continuare. Bisogna dimostrare continuamente di poter essere da Milan".