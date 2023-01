Pioli: “Ci carichiamo con la musica in pullman. E se vinciamo canto anch’io”

Intervistato da '7', il settimanale del 'Corriere della Sera', Stefano Pioli ha parlato dei suoi ragazzi. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Milan: "Sono belli, anche nelle stranezze. Sembra non siano concentrati, forse è serenità, consapevolezza... è la loro forza: spengono la musica due minuti prima di entrare in campo belli concentrati. Ai miei tempi, quando per telefonare facevi la fila col pacco di gettoni, non era permessa la musica negli spogliatoi. Oggi invece mi preoccupo se c’è silenzio. Ci carichiamo con la musica in pullman e prima di entrare in campo Theo mette Selfish di Eminem... e se vinciamo, al ritorno in pullman, tutti a cantare, canto anche io". Rafael Leao, un'altra pretendente al portoghese intralcia il rinnovo >>>