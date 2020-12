Pioli: “Milan? Sono nel posto giusto per vincere un trofeo” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Ecco un breve estratto, con l’intervista che uscirà integralmente nella giornata di domani.

“Io “normale” Se per “normale” si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. E merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione. Come mai ancora nessun trofeo? Bisogna avere la squadra adatta. Finora non mi è capitato, ma al Milan sono al posto giusto al momento giusto“. Calciomercato Milan: Haaland, sogno possibile. VAI ALLA NOTIZIA>>>