Pioli: “La migliore estate della mia vita. Mai stato così milanista”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è in vacanza a Forte dei Marmi. Qui ha scambiato due parole con i tifosi rossoneri ancora in festa

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si sta godendo delle meritate vacanze dopo la conquista dello Scudetto, il primo titolo della sua carriera da tecnico. Dopo essere stato a Noto, in Sicilia, Pioli, ora, si sta rilassando a Forte dei Marmi, località della Versilia dove il mister è solito trascorrere, ogni anno, una parte consistente delle proprie ferie.

Milan, Pioli is on ... ferie. Ma gode ancora per lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Pioli ai tifosi rossoneri che lo hanno fermato, per strada, per scambiare due chiacchiere con uno dei maggiori artefici della vittoria del titolo di Campione d'Italia del Diavolo. Pioli, persona gentile ed a modo, non si è sottratto a due chiacchiere con i milanisti ancora in festa per la vittoria in volata sull'Inter.

"Sì, è un'estate da sogno - ha confermato Pioli dopo la bella cavalcata del suo Milan -. Sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista". Il che, detto da un allenatore che, anni fa, non aveva mai fatto mistero di venire da una famiglia di interisti e di simpatizzare per l'Inter, è di certo un'altra bella conquista.

Ma Pioli sa benissimo che la gloria è effimera e che tra pochi giorni si ripartirà per la stagione 2022-2023. "Non vedo l'ora di tornare ad allenare per difendere lo Scudetto, i miei giocatori mi mancano già", ha evidenziato il tecnico rossonero. A testimonianza di quanto Milanello, il Milan, la realtà quotidiana rossonera gli pervadano la mente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche in vacanza.