Ghisoni: "Il percorso al Milan di Pioli era già in scadenza"

"Probabilmente l'interpretazione tattica di alcune partite è dovuta anche al voler accontentare i giocatori top, come Theo o Leao. Scendere in campo con il 3-5-2 in quel famoso derby (5 febbraio 2023, ndr), credo nello spogliatoio non l'abbiano presa benissimo, soprattutto vista l'esclusione di Leao. È probabile che sia stato un fastidio per molti. Questo era un percorso in scadenza. Siamo partiti con Rangnick, che avrebbe dovuto sostituire Pioli, poi è stato confermato ma se n'è andato Boban. Maldini e Massara sono rimasti come interlocutori e l'estate scorsa non ci sono più stati. Quindi, mi chiedo: Pioli, oggi, con chi si difende e con chi può parlare di calcio nell'ambiente Milan?".