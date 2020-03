Pioli: “Juventus in vantaggio, ma noi dobbiamo essere determinati”

ULTIME NEWS MILAN -Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato il match contro la Juventus in Coppa Italia, in programma domani sera. Ecco le sue parole: “Determinazione? Dev’essere assolutamente così. Quello dell’andata è un risultato che dà un piccolo vantaggio ai nostri avversari, ma è stata una prestazione dove abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari. Dobbiamo assolutamente prepararci a questa gara con la stessa mentalità, avendo la convinzione di avere qualità e mezzi per mettere in difficoltà l’avversario e arrivare in finale”. Per vedere l’intervista integrale del tecnico rossonero, continua a leggere >>>

