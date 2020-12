Pioli: “Il Milan è l’amore della mia vita. E’ tutto quello che voglio” / News

Milan, la dichiarazione d’amore di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco un piccolo estratto, domani l’intervista completa:

Sulla favola del Milan del 2020

“Per fortuna non è una favola, è la realtà. A me piace molto la musica, è uscita una canzone in questo periodo dei Negramaro, si chiama ‘Contatto’. C’è una frase che dice ‘La vita che volevo è tutta qui. Gli amici che sognavo, proprio così’. Questo racchiude un po’ il mio momento”.

Se il Milan fosse una donna

“Sarebbe mia moglie. E’ l’amore della mia vita, quindi significa che anche il Milan“.

Sulla morte di Astori

“Davide e mio padre, che ho perso l’anno scorso, sono due miei angeli custodi in più. Penso che in tutti questi bei risultati ci siano dentro anche loro“.

