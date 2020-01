Pioli: “Formazione? Ci sarà qualche cambio, ma devo ancora decidere”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli, ai microfoni di ‘RaiSport’, ha parlato della formazione che scenderà in campo per Milan-Torino, gara secca valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia: “Formazione? Ci sarà qualche cambio: veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato tanto, speso tanto: saranno determinanti gli ultimi allenamenti, di oggi e domani, per decidere l’undici iniziale. I risultati ora arrivano perché giochiamo con più attenzione e determinazione in entrambe nelle aree di rigore”. Per l’intervista integrale di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android