Pioli e la polemica sul ‘Picco’, Motta: “Opinione sua, per me è bellissimo”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha risposto così alla polemica sollevata da Stefano Pioli sulla stadio 'Picco' non in regola

Al termine della sofferta vittoria contro lo Spezia, Stefano Pioli ha sollevato una polemica sul 'Picco'. Lo stadio ligure, a detta dell'allenatore del Milan, non sarebbe esattamente a norma perché qualche metro più stretto rispetto alle misure ufficiali. A questo proposito arriva la risposta del tecnico dello Spezia Thiago Motta: "Il 'Picco' è bellissimo e mi piace tantissimo, poi quello che dicono gli altri non è importante: è la sua opinione, la mia è che è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande. I tifosi sono grandi, il campo è buono, siamo contenti. Non c'è altro da dire".