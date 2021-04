Pintus: “SuperLega? Club fuori di testa. Senza merito, è finita”

Angelo Pintus, comico e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega. "Mi sembra che stiano svalvolando tutti ..."

Angelo Pintus, comico e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "Cosa posso dire? È il nulla. Non ho pensato altro. Queste società sono fuori di testa e mi sembra che stiano svalvolando tutti. Io sono milanista e sono sempre partito dall'idea che la Coppa dei Campioni te la guadagni sul campo, per meriti. Questo genera il sogno. Sennò è finita. Già ci sono gli stadi senza pubblico e il mondo non conta nulla ...". Intanto segui con noi il live testuale di Milan-Sassuolo.