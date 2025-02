Piccari: “Milan? Un Leao ciondolante e un Theo Hernandez imbarazzante”

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord: "Milan e Atalanta in Champions? Sono due sconfitte diverse nonostante il risultato sia molto simile. Intanto possiamo dire che si possono ribaltare entrambi i risultati. Per quanto riguarda il Milan posso dire che le figurine non si allenano. Abbiamo parlato per giorni di questi fantastici quattro ma poi li metti in campo e guardate come succede. Si torna, però, al fatto che le figurine non si allenano".