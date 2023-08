Piccari: “Milan? Profili interessanti, c’è bisogno di assemblarli”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan e della campagna acquisti rossonera. Secondo il direttore di TMW, infatti, i rossoneri hanno acquistato profili interessanti, ma starà a Stefano Pioli riuscire a creare un gruppo che funzioni anche in campo. Ecco le parole di Piccari .

"Milan? E' la squadra che si è mossa di più sul mercato. Il mercato lo ha tenuto attivo il Milan in Italia. Ora Pioli deve assemblare questo gruppo e Pioli potrà divertirsi. Il punto di domanda è capire quanto velocemente lo farà Pioli. Non potrà permettersi troppi errori nella fase iniziale. Questa è l'unica incertezza. I profili presi sono tutti interessanti, ma ci sarà bisogno di assemblarli".