Piccari: “Il Milan non è squadra. La situazione è la stessa da anni”

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan dopo la sconfitta nella sfida di campionato contro il Bologna : "Questo Milan non è squadra, ma è la situazione è questa da anni purtroppo, così come giocatori come Leao. Anche Joao Felix ha talento, ma negli ultimi anni ha cambiato più squadre che Bobo Vieri, senza dare mai continuità. Ho letto che qualcuno ha paragonato il Milan alla Juventus nelle difficoltà di questa stagione, ma non sono d’accordo. I bianconeri sono ripartiti da un progetto totalmente diverso, con dirigenti, giocatori e allenatore differenti. Il Milan invece ha ancora molti giocatori della passata stagione".

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero sulla Juventus: "Ieri ho visto una dichiarazione molto fredda di Giuntoli. Ora l’obiettivo è quello del quarto posto, che sarà molto complicato da raggiungere. Sono curioso di vedere la partita di Lunedì. Detto ciò Motta non sarà da Juve, ma mi sento di dire che forse anche i giocatori e la dirigenza non lo sono. Questa Juventus è completamente diversa rispetto al passato. Se Motta a fine stagione non sarà stato idoneo bisognerà perdonare Giuntoli; tutti del resto sbagliano, come fece all’inizio di Marotta in bianconero".