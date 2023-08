Petruzzi: “Curioso di vedere il Milan dopo tutti questi acquisti”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabio Petruzzi ha parlato in vista della prossima stagione: "Si sono indebolite tutte, l'unica che mi preoccupa è la Juventus. Perché non farà le coppe europee, viene da un'annata difficilissima per le varie vicende extra-campo e vorrà dimostrare che è stato solo una stagione anomala. Per me la Juventus forse è la favorita".