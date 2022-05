Petrachi: “Bremer è un top, chi lo prende fa un affare strepitoso”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato dell'acquisto di Gleison Bremer che piace, tra gli altri anche al Milan

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato dell'acquisto di Gleison Bremer nel 2018. Il brasiliano, in questa stagione, si è affermato come uno dei migliori difensori in Serie A, attirando su di sé l'attenzione di diversi top club, Milan compreso. Queste le dichiarazioni rilasciate a Tele Radio Stereo: "Bremer è un top, giocatore eccezionale. Meticoloso, attento, voleva migliorarsi. Ne ho ricevute di critiche quando lo portai per 5 milioni, fui investito. Trovare difensori veloci, forti fisicamente è difficile. Questa sua grande qualità la intravidi dal vivo in Brasile. Quando l'ho conosciuto capii che potevo puntarci. Merito suo, anche quando non giocava si è impegnato, ci ha sempre creduto. Chi prende Bremer fa un affare strepitoso".