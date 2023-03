Petagna: “Berlusconi? Lo conosco da quando ero al Milan. Si lamentava…”

Andrea Petagna, attaccante del Monza ed ex di Milan e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco un estratto sul suo rapporto con Silvio Berlusconi, ex rossonero, ora presidente del Monza. Su come sono i rapporti con...

Andrea Petagna , attaccante del Monza ed ex di Milan e Napoli , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco un estratto sul suo rapporto con Silvio Berlusconi , ex rossonero, ora presidente del Monza .

Su come sono i rapporti con De Laurentiis e Berlusconi: "Sono buoni, De Laurentiis era molto presente. Berlusconi lo conosco da quando ero al Milan, già allora si lamentava dei tatuaggi. Con gli anni sono aumentati? Quando arriva, indosso la felpa per nasconderli". Petagna, ex Milan, ricorda con piacere i suoi momenti in rossonero con Berlusconi.