Perticone: “Non sono mai riuscito a guardare in faccia Maldini, è troppo”

A Paolo Maldini, quando era calciatore, bastavano poche parole e giusto un paio di sguardi per tramandare il suo messaggio all'interno dello spogliatoio. Tanti suoi ex compagni di squadra, in passato, hanno più volte dichiarato come la sua fosse una presenza che si sentiva anche quando l'ex capitano dei rossoneri non apriva bocca. E ancora oggi la sua presenza, seppur nelle vesti da dirigente, mette soggezione a chi gli sta intorno.