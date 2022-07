Perinetti: “Idee chiare per Maldini e Massara. De Ketelaere? Che colpo!”

Giorgio Perinetti, attuale Responsabile dell'Area Tecnica del Brescia, ha parlato del mercato del Milan e di Charles De Ketelaere. Queste le sue parole in esclusiva a TuttoMercatoWeb: "Maldini e Massara pensano ad un mercato oculato. Hanno idee chiare. Con De Ketelaere la spunterebbero per un grandissimo colpo". Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>