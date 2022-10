Perez: “Obiettivo della Superlega è di modernizzare il calcio” | News

Intervenuto nel corso dell’assemblea generale annuale dei soci del club, Florentino Perez ha parlato della Superlega . Queste le dichiarazioni del Presidente del Real Madrid : "L’obiettivo della Superlega è di modernizzare il calcio. L’Uefa invece, rimodellando il format della Champions League , ha fatto esattamente il contrario. Stanno aumentando il numero di partite irrilevanti, e ciò accelererà solo il declino del calcio europeo. Con il massimo rispetto per i campionati nazionali, i grandi club europei devono offrire partite per tutto l’anno che riavvicinino i giovani. Perché bisogna privare i tifosi di tante gare affascinanti? Rafa Nadal e Roger Federer si sono affrontati più di 40 volte. Nadal e Djokovic ben 59. Credete che la gente si sia annoiata? Real Madrid e Liverpool hanno giocato contro solo 9 volte in 67 anni".

Infine, Perez non ha mancato l'occasione per mandare una frecciatina al Presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi: "Il presidente dell'associazione dei club ha detto che il Real Madrid vuole lanciare la Superlega per paura della concorrenza. Allora dobbiamo ricordargli cos'è il Real: il club più titolato della storia. La Superlega non sarebbe una competizione chiusa, avrebbe il 25% dei suoi posti aperti. La corte di giustizia europea sta già mettendo in discussione il monopolio della UEFA sul calcio: con la sua risoluzione segnerà il futuro di questo sport".