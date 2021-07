Percassi: “Futuro di Ilicic? Vedremo. Pobega del Milan ci interessa”

Luca Percassi ha parlato del futuro di Josip Ilicic e dell'interesse per Tommaso Pobega: "Per Ilicic vedremo, Pobega ci interessa"

Ecco le parole di Percassi su Ilicic : "È un giocatore che ha dato tantissimo all'Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. È un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c'è fretta di risolvere un problema , ma la volontà di fare le cose per il bene della società".

Percassi parla anche di eventuali rinforzi per l'Atalanta e rivela che il profilo di Pobega è tra quelli osservati: "Ci sono vari nomi. Noi partiamo da una squadra competitiva per l'obiettivo dell'Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra, ma questo mercato è molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita".