Pepe: “Inammissibile un arbitro argentino, diamo la coppa a Messi”

Pepe, difensore portoghese del Porto, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'arbitro dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar

Il Portogallo saluta il Qatar dopo essere stato eliminato a sorpresa dal Marocco ai quarti di finale. Non sono mancate le polemiche al termine del match, con il difensore Pepe che non le ha mandate a dire all'arbitro del match. Queste le dichiarazioni del calciatore del Porto: "È inammissibile che oggi abbia arbitrato un direttore di gara argentino dopo quello che è successo ieri, con Messi che si è lamentato. Dopo quello che ho visto oggi possono dare il titolo all'Argentina". Milan, due anni fa Kalulu esordiva in rossonero: oggi è un leader