Pellissier: “Milan sopra le aspettative, non doveva vincere lo scudetto”

L'ex calciatore Sergio Pellissier ha parlato del rendimento del Milan ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Queste le sue considerazioni

Un Milan sopra le aspettative tra le 'colpe' di Stefano Pioli. Il fenomenale girone d'andata aveva forse illuso tifosi e addetti ai lavori sul vero valore dei rossoneri. Adesso restano quattro partite per conquistare un posto in Champions League, che rappresenta il vero obiettivo stagione. La pensa così l'ex attaccante Sergio Pellissier che, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', si è espresso così: "Il Milan stava facendo più delle aspettative. Non era la squadra candidata a vincere il campionato anche se sembrava andare molto bene. L’Inter ha fatto una cavalcata importante ed è sempre stata tosta da affrontare". Intanto Juventus-Milan è decisiva per il futuro di due giocatori. Il punto.