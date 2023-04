Pellegrini ricorda Raiola: “Ricordo con molto piacere la prima trattativa”

Intervistato da 'Cronache di spogliatoio', ad un anno dalla sua scomparsa Luca Pellegrini ha ricordato Mino Raiola. Queste le sue dichiarazioni: "Una delle cose che ricordo con più piacere, più emozione e con un sorriso gigante è la prima trattativa a cui ho assistito con Mino. Per quanto mi riguardava non era andata bene per niente perché lo pensavo, ero uscito bianco da quella stanzina di hotel, lui invece era già fuori da 20-30 secondi prima. Quando stavo andando all'ascensore per poi lasciare l'hotel a testa bassa che non capivo e frastornato, lui mi fischiò. Alzai la testa e mi fece un gesto come a dire che se la stavano facendo sotto. Aveva ragione lui perché poi è andata bene, molto bene. Questa è una delle cose più belle che porterò con me, che il mio pensiero quando ci va è come se fosse accaduta ieri. Ci manca a tutti". Rinnovo Leao, svolta nel giro di un paio di giorni? Le ultime.