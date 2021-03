Pellegatti su Ibrahimovic: ‘ Fondamentale, non lo cambierei con nessuno’

Le ultime notizie sul Milan. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha detto la sua sull'attaccante rossonero Ibrahimovic

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, attraverso il suo canale YouTube ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. "Mi sto gustando Ibrahimovic. Lo avrei voluto a Milano già nel gennaio 2019, ma è arrivato nel gennaio del 2020. Per me e per tutti i tifosi del Milan è stata una festa. Non ci sono dubbi che rimarrà anche il prossimo anno, per la volontà di Ibra e per la volontà del Milan. Non mi interessa che ha 40 anni perché ci ha abituato alle sorprese, è fuori categoria. Me lo gusto perché purtroppo non lo avremo ancora per 10 anni. Per l’aiuto ai dirigenti, alla squadra e all’ambiente, Ibrahimovic è un giocatore fondamentale e non lo cambierei con nessuno”. Intanto dalla Spagna danno per certo il trasferimento di Haaland al Real Madrid.