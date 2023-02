Pellegatti: “Pioli in discussione? Americani tirano le somme a fine anno”

Non è un gran momento per il Milan , anzi a dirla tutta è veramente un periodo molto negativo. In questo 2023, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha vinto solamente una volta e ha visto sfumare ben tre obiettivi stagionali dichiarati: la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la seconda stella. A preoccupare ancora di più è il vistoso calo fisico e mentale, al quale si aggiunge quello gestionale da parte di Pioli.

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Carlo Pellegatti ha detto la sua sul Milan nel giorno seguente alla sconfitta nel derby contro l'Inter: "Non si riesce ad uscire da questo momento, ma si dicono cose incredibili. Detto questo, il primo tempo di ieri è anacronistico, il risultato meno pesante degli ultimi, ma la prestazione più pesante. Pioli in discussione? Le proprietà americane mi dicono siano abituate a trarre le conclusioni alla fine delle annate. Bisognerà capire se ha ancora le redini della squadra, la mia preoccupazione è che riprovi ancora il 3-5-2. Oggi, non affidare la squadra (Pioli compreso) a Zlatan è una cosa che non esiste. Bisogna che Ibrahimovic torni al centro, lui che si alza della panchina, esce 5 minuti lui dall'altra parte c'è preoccupazione, da qua la vibrazione. E' superiore a tutto la sua presenza". Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi.