Pellegatti: “Non ne posso più dei discorsi sui fischi a Donnarumma”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dei fischi ricevuti da Gianluigi Donnarumma a San Siro

"Finalmente domani riprende la preparazione dei ragazzi in vista di 3 settimane fondamentali per la Champions League, e importanti per il campionato. Dico finalmente perché non ne potevo più di tutti i ragionamenti sui fischi a Gianluigi Donnarumma durante Italia-Spagna. Oltretutto sono cose che appartengono al passato del Milan, ora lo stesso Milan è concentrato sul presente e sul futuro, che sono rappresentati da Stefano Pioli e dai suoi ragazzi. Voglio disintossicarmi da queste opinioni che abbiamo letto e commentato. Il Milan gioca con la stessa filosofia di Spagna e Francia che ho visto giocato ieri sera a San Siro, perciò finalmente si può tornare a parlare di calcio giocato". Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio