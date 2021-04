Pellegatti: “Milan, ora servono i punti. Meriti il secondo posto” | News

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Pioli recupera diversi giocatori

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Pioli recupera in questa settimana diversi giocatori: "Belle notizie da Milanello. Il Milan, che ieri aveva recuperato Leao, ha recuperato anche Mandzukic e Diaz. I due questa mattina si sono allenati con il gruppo, e quindi recuperati per il match fondamentale contro il Parma. Belle notizie per Pioli, che ora può contare su tanti giocatori, ed è pronto a difendere un secondo posto che il Milan merita. Milan che si deve guardare dietro, ma deve anche ambire al secondo posto, che sarebbe il giusto piazzamento per un Milan che è sempre stato al vertice del campionato. Il Milan deve guadagnare punti, cominciando dal Parma". Intanto il Milan pensa a Lorenzo Insigne. Ecco cosa c'è di vero.