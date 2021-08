Pellegatti: “Ironie su Messias? Ricordate le parole di Moggi su Kakà?”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'acquisto di Junior Messias. Ironie su di lui? Questa la sua risposta

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'acquisto di Junior Messias. L'acquisto del brasiliano non ha di certo scaldato gli animi dei tifosi rossoneri, che hanno ironizzato sull'ormai ex Crotone. Questa la sua risposta ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Quando sento ironie su Messias perchè giocava nei campionati UISP e trasportava elettrodomestici, mi viene in mente una cosa: vi ricordate il signor Moggi quando è arrivato Kakà? Vi ricordate gli elicotteri di Tacconi? Molto bene, andiamo avanti".