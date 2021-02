Pellegatti: “Il Milan è secondo e va applaudito” | News

Pellegatti sul Milan: “Io non vedo solo cose negative”

Intervenuto attraverso il proprio canale su Youtube, Carlo Pellegatti ha voluto analizzare il momento che sta attraversando il Milan. “A fine febbraio, dopo aver perso tanti giocatori a causa della pandemia o a causa degli infortuni, il Milan è comunque secondo in classifica. Io non vedo solo cose negative e soprattutto in questo momento voglio essere vicino alla squadra. Ero molto più preoccupato dopo la sconfitta contro lo Spezia che dopo quella di ieri, seppur più netta nel risultato. Ora siamo a quattro punti distanti dalla vetta, dimentichiamo il primo posto e torniamo a giocare per divertirci. Il Milan è secondo a fine febbraio è per questo va applaudito”.