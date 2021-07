Pellegatti: “Il 10 a Diaz? Prima veniva indossato da Honda e Calhanoglu”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del nuovo numero di maglia di Brahim Diaz: ecco le sue parole

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della scelta di Brahim Diaz del numero 10 ai microfoni di 'Tutticonvocati'. Queste le sue parole sul fantasista ex Real Madrid. "Ho letto da varie parti che il 10 a Diaz fosse la condizione per convincerlo a firmare. Panzanona, mi hanno detto! il giocatore voleva il 10 e il 10 era libero. I 10 prima erano Honda e Calhanoglu eh. Il turco buon giocatore, ma non esattamente Rivera". Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.