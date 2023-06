Pellegatti: “Speravo che Ibra si ritirasse con la maglia del Milan”

Intervistato dai microfoni di Tutti Convocati, di Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato del ritiro di Zlatan Ibrahimovic e della tristezza nel non vederlo per un'ultima volta con la maglia del Milan. Il noto giornalista, infatti, ha spiegato che avrebbe voluto che l'attaccante svedese si congedasse davanti al pubblico di San Siro da giocatore in campo, spiegando le emozioni che ha provato ogni qual volta che Ibra segnava un gol. Ecco le parole di Pellegatti.