Pellegatti: “Ibrahimovic? Meritava il giallo, ingiusto il rosso diretto”

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, ha parlato dell'espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma. Ecco il suo pensiero espresso ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Vero che Ibra insiste un po', ma dopo la prima frasettina gli metti il giallo davanti alla faccia, se va ancora avanti gli dai il rosso. Non il rosso diretto, se no per una frase irrispettosa rischio che pareggio a Parma e perdo 50 milioni di Champions". Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.