Milan, Pellegatti esalta a non finire Fonseca: e su Leao rivela che ...

"A sinistra ne parliamo… Deve decidere Fonseca, secondo me è in vantaggio Okafor, ma è una mia supposizione. Sarà fondamentale l’allenamento di rifinitura. Secondo le informazioni che ho avuto Leao non avrebbe giocato a Bologna. Io mi fido di Fonseca, non ho altra scelta, mi sembra il punto di riferimento del Milan. Fonseca ha provato a far collaborare Leao di più con la squadra, lui vuole 11 giocatori che abbiano un rendimento di corsa e intensità per tutti i 90′. Il dilemma è la classe, l’imprevedibilità di Leao oppure il brio e la vivacità di Okafor. Fonseca verte per la seconda ipotesi, Leao è messo un po’ da parte. Sono decisioni che dovrebbero far crescere Leao, con il Napoli probabile Okafor". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chiesa arriva a gennaio? Sì, ma ad una sola condizione >>>