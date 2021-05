Pellegatti: “Donnarumma? Mai vista una cosa del genere al Milan”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della questione Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della questione Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Donnarumma? Non si è mai vista una situazione del genere al Milan, una situazione che si ripete a distanza di anni. Così come nel 2017 adesso e fra qualche anno, in caso di rinnovo, saremmo nella stessa situazione. Gigio giocherà da titolare contro la Juventus domenica. Cercherà di dimostrare ancora una volta che è il portiere più forte del mondo. Il comunicato di Maldini è chiaro, sceglie Pioli chi scende in campo e quindi penso proprio che Gigio sarà del match".