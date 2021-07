Pellegatti: “Donnarumma? Abbiamo scoperto che il Milan non fa crescere”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha chiuso il discorso Gianluigi Donnarumma con questa breve dichiarazione

Gianluigi Donnarumma, con un post Instagram, ha salutato il Milan scrivendo alcune frasi che hanno fatto discutere. In particolare, in un passaggio, ha parlato di Psg come 'scelta per completare la sua crescita'. Era impensabile farlo con la maglia del Diavolo? Carlo Pellegatti, ai microfoni di 'Tutti Convocati', ha chiuso il discorso con una battuta: "Abbiamo scoperto che il Milan è una squadra che non fa crescere, non completa. Oggi chiudo il discorso Donnarumma perché ha logorato i milanisti in questi anni, ora è un ex, ci dedicheremo a Maignan".