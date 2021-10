Pellegatti: “Contro il Porto peggior Milan della stagione” | News

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato la sconfitta del Milan in Champions League contro il Porto

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Carlo Pellegatti ha parlato del Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto. Queste le parole del giornalista. "Contro il Porto si è visto il peggior Milan della stagione. L'errore arbitrale c'è stato, ma c'erano anche tante assenze. E così non si possono compiere sempre i miracoli". Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic