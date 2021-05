Pellegatti: “Comincio ad abituarmi all’idea di vedere Donnarumma altrove”

Le ultime notizie sul Milan. Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, Gigio Donnarumma andrà via dal Milan

Intervenuto durante la trasmissione 'Tutti Convocati', trasmissione di 'Radio 24', Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma. Queste le parole del giornalista e tifoso rossonero. "Anche io sto incominciando ad abituarmi all'idea di Donnarumma via dal Milan. Il contratto di Gigio nasce sulla scrivania di via Aldo Rossi da almeno quattro o cinque mesi. Non voglio pensare addirittura alla Juventus, visto la situazione in casa bianconera magmatica". Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras