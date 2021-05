Pellegatti: “Champions? Milan considerato finito troppe volte, io ci credo”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato del match decisivo del Milan contro l'Atalanta. Queste le dichiarazioni

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato del match decisivo del Milan contro l'Atalanta. Queste le dichiarazioni sul proprio canale YouTube: "Da ieri sento pronostici da parte di colleghi, siti e tifosi che il Milan non ce la farà a qualificarsi alla Champions, io sono positivo e quindi sto in silenzio in attesa che arrivi la partita. Il Milan è stato considerato finito dopo la doppia sconfitta di fila contro Spezia e Inter, oppure dopo i match persi contro Lazio e Sassuolo, ma i rossoneri si sono sempre ripresi. Ora non serve agitarsi, perché l'agitazione è il peggior nemico della concentrazione. Il Milan domenica avrà un altro match point in una partita sicuramente più difficile di quella del Cagliari. Andare in Champions è importante perché il progetto è partito bene e darebbe ulteriori impulsi. Senza la qualificazione il progetto rallenterebbe, questo a Milanello lo sanno".