Pellegatti: “Calhanoglu? Il Milan ti entra nelle vene, a lui non è entrato nulla”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'ormai imminente passaggio di Hakan Calhanoglu all'Inter

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'ormai imminente passaggio di Hakan Calhanoglu all'Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate sul suo canale YouTube: "Il procuratore di Hakan Calhanoglu, ma credo con l’ok dello stesso giocatore, ha proposto il suo assistito all’Inter. Ma questi giocatori del Milan, hanno nelle vene il sangue rossonero? Si sono innamorati di Milanello? Gigio Donnarumma doveva trasmettere questi sentimenti, invece è andato. Calhanoglu non ha assorbito nulla? Chiaro sono professionisti e il problema non è l’Inter. In campo ha sempre dato tutto, ma tutto questo è rimasto in superficie, dentro non gli è entrato nulla. Vediamo quanto andranno a prendere Calhanoglu all’Inter e Donnarumma al PSG. Ormai si cambiano molto facilmente casacche, e Calhanoglu non dovrebbe nemmeno cambiare casa, ma solo casacca. Se per loro Casa Milan, Milanello e lo stile Milan non conta nulla, mi dispiace. Questo è anche un monito per i dirigenti del Milan: Donnarumma e Calhanoglu via a zero non va bene. Ora abbiamo Romagnoli, Kessie, Calabria e Kjaer in scadenza nel 2022. Due perdite a zero sono gravissime. La perdita a zero di Calhanoglu deve essere l’ultima per sempre di questa dirigenza. Il Milan ti entra nelle vene, e a questi nelle vene non è entrato nulla". Intanto il Milan pensa al sostituto di Romagnoli. Ecco chi è