Pellegatti: “Brandt al Milan potrebbe essere più che un’opportunità”

Julian Brandt, una buona soluzione per la trequarti del Milan? Secondo Carlo Pellegatti si, anche per una questione di costi e formula.

Carlo Pellegatti ha parlato del possibile approdo di Julian Brandt al Milan . Il giocatore è stato accostato insistentemente ai rossoneri negli ultimi giorni e potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu . Il giocatore ha collezionato 30 presenze nell'ultima stagione in Bundesliga , segnando 3 gol.

"Il club vuole tastare alcuni giocatori. È la soluzione ideale per le strategie del Milan. Rispetto a Nikola Vlasic è un giocatore che può soddisfare maggiormente le richieste di Stefano Pioli". Effettivamente, una formula di questo tipo non sarebbe affatto una novità per il Diavolo, ricordando quanto accaduto con Sandro Tonali, Brahim Diaz e Fikayo Tomori. Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.