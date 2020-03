Pellegatti: “A giugno riporterei André Silva al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato di André Silva e della possibilità di farlo rientrare al Milan a fine stagione.

Queste le sue parole: “Per rompere l’inerzia di questo weekend senza calcio giocato, volevo parlare di un giocatore che ho ammirato durante Salisburgo-Francoforte di Europa League, cioè André Silva. Il portoghese è un giocatore che a me piace molto nonostante al Milan abbia deluso. Personalmente a giugno lo riporterei al Milan”.

Pellegatti aggiunge ancora: “André Silva mi piace perché è elegante nelle sue movenze e mi ricorda i grandi ballerini eleganti del passato. Quello che non mi piace di lui però, è la poca cattiveria in zona goal tant’è che è stato prestato prima al Siviglia e poi al Francoforte. Adesso però, mi sembra un giocatore maturato e pertanto lo riporterei a casa. Mi immagino già un attacco con Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, André Silva e un quarto”.

Su Rafael Leao, Pellegatti dice: “Lo manderei in prestito per capire le sue reali qualità, magari lo girerei proprio al Francoforte evitando di dover pagare interamente i 40 milioni per avere Rebic a titolo definitivo”.

Parlando sempre di calciomercato, c’è un ex Milan che vorrebbe tornare in Italia a giocare. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere>>>

