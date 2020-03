Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto al ritorno: occhio anche a Juventus e Napoli

CALCIOMERCATO ROMA – Stephan El Shaarawy pensa al ritorno in Italia. L’ex Milan, di proprietà dello Shanghai Shenhua, è al momento a Dubai a causa dell’emergenza coronavirus, che ha messo in ginocchio tutta la Cina. L’esterno d’attacco vorrebbe ritornare a sentirsi giocatore, ma soprattutto vorrebbe riprovare a farlo in Italia. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, già a gennaio si era provato a mettere in piedi un’operazione tra Roma e Shangai Shenhua che avrebbe previsto il ritorno del ‘Faraone’ nella Capitale, con Diego Perotti o Javier Pastore in Cina. I giallorossi, però, non sarebbero l’unico club interessato: anche Juventus e Napoli, infatti, stanno osservando la situazione relativa all’italo-egiziano. Intanto il Milan non molla un esterno d’attacco trattato già a gennaio, continua a leggere >>>

