Pecini: “In questo mercato la presenza dei sauditi è un rischio per tutti”

Intervistato dai microfoni di TMW, Riccardo Pecini ha parlato del calciomercato e degli investimenti sauditi: "In questo mercato la presenza dei sauditi non è inquadrabile ed è un rischio per tutti. Puoi avere dei giocatori che non vuoi vendere e rischi di cedere un uomo squadra. La nuova liquidità che arriva è un vantaggio ma è difficile in tempi brevi ricostruire un'anima di squadra per chi ha una struttura e vede partire giocatori importantissimi come Tonali, che possono essere sostituiti con difficoltà e comunque mettendo in conto un tempo di ricostruzione che non coincide coi tempi sportivi".